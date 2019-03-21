"Манчестер Сити" интересуется 19-летним игроком "Бенфики"

Полузащитник "Бенфики" Жоау Фелиш привлёк внимание "Манчестер Сити", сообщает ESPN.

По сведениям издания, скауты "горожан" следят за прогрессом 19-летнего португальца, которого называют "новым Роналду".

Сумма отступных в контракте юного футболиста составляет 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Фелиш сыграл за "Бенфику" 32 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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