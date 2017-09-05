"Манчестер Сити" интересуется Алдервейрелдом

"Манчестер Сити" проявляет интерес к бельгийскому защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду, сообщает ESPN FC.

По сведениям издания, "горожане" могут воспользоваться тем, что лондонский клуб до сих пор не продлил контракт с футболистом, который истекает летом 2018 года. В этом случае "Манчестер Сити" может подписать соглашение с игроком уже в январе.

28-летний Алдервейрелд выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, провел за клуб 80 матчей и забил 6 голов.

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