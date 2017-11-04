"Манчестер Сити" интересуется Джаном

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"Манчестер Сити" интересуется Джаном

"Манчестер Сити" включился в борьбу за полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "горожане" намерены составить конкуренцию "Баварии" и "Ювентусу" в гонке за 23-летним немцем, контракт которого с мерсисайдцами истекает летом 2018 года.

Отмечается, что "Манчестер Сити" готов перебить предложение других клубов, тем самым заинтересовав Джана более выгодными финансовыми условиями.

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