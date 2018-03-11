"Манчестер Сити" интересуется форвардом сборной Аргентины

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"Манчестер Сити" интересуется форвардом сборной АргентиныАнглийский "Манчестер Сити" заинтересовался форвардом аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинесом, информирует The Express.

По сведениям источника, "горожане" планируют намерены составить конкуренцию в борьбе за 20-летнего нападающего, на которого также претендуют мадридские "Реал" и "Атлетико", а также миланские "Интер" и "Милан".

В нынешнем сезоне Мартинес забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за "Расинг".

Напомним, "Манчестер Сити" вступил в борьбу за Лемара. | soccernews.ru

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