"Манчестер Сити" интересуется форвардом сборной Аргентины

Английский "Манчестер Сити" заинтересовался форвардом аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинесом, информирует The Express.

По сведениям источника, "горожане" планируют намерены составить конкуренцию в борьбе за 20-летнего нападающего, на которого также претендуют мадридские "Реал" и "Атлетико", а также миланские "Интер" и "Милан".

В нынешнем сезоне Мартинес забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за "Расинг".

Напомним, "Манчестер Сити" вступил в борьбу за Лемара. | soccernews.ru