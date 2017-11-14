"Манчестер Сити" интересуется форвардом "Шальке"

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"Манчестер Сити" интересуется форвардом "Шальке"

Нападающий "Шальке" Бреэль Эмболо стал трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" внимательно следят за выступлениями 20-летнего швейцарца.

Напомним, что Эмболо недавно восстановился после тяжёлой травмы лодыжки. В этом сезоне в его активе всего шесть матчей.

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