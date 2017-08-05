"Манчестер Сити" интересуется Гибсоном

Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "Сити" планируют с помощью игрока укрепить линию обороны, однако "Мидлсбро" не горит желанием продавать одного из лидеров команды.

Ранее "Мидлсбро" отказался продать Гибсона в "Вест Бромвич" за 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Гибсон сыграл 41 матч, забил один гол и отдал один ассист.

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