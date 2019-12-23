"Манчестер Сити" интересуется голкипером "Кристал Пэлас" Гуаите

"Манчестер Сити" интересуется голкипером "Кристал Пэлас" Висенте Гуаите. Об этом сообщает AS.

По данным источника, "горожане" занимаются поиском второго вратаря в команду, так как нынешний голкипер Клаудио Браво хочет покинуть "Сити" из-за нехватки игрового времени.

"Кристал Пэлас" планирует продлить с 23-летним футболистом контракт, чтобы в январе он не ушел.

В нынешнем сезоне Гуаите провел 4 сухих матча в 16 встречах АПЛ.

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