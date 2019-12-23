"Манчестер Сити" интересуется голкипером "Кристал Пэлас" Гуаите

Теги манчестер ситикристал пэласвисенте гуаита

"Манчестер Сити" интересуется голкипером "Кристал Пэлас" Гуаите

"Манчестер Сити" интересуется голкипером "Кристал Пэлас" Висенте Гуаите. Об этом сообщает AS.

По данным источника, "горожане" занимаются поиском второго вратаря в команду, так как нынешний голкипер Клаудио Браво хочет покинуть "Сити" из-за нехватки игрового времени.

"Кристал Пэлас" планирует продлить с 23-летним футболистом контракт, чтобы в январе он не ушел.

В нынешнем сезоне Гуаите провел 4 сухих матча в 16 встречах АПЛ.

А еще: "Манчестер Сити" провел один из лучших матчей в сезоне - "Лестер" справедливо должен потерять статус второй команды АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"

Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 18 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов