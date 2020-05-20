"Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Милана" Беннасером

"Манчестер Сити" планирует приобрести центрального хавбека "Милана" Исмаэля Беннасера, передает Footmercato.

Отметим, в футболисте также заинтересован ПСЖ, однако миланский клуб отклонил предложение парижан.

Беннасер уже выступал в чемпионате Англии за молодежные команды "Арсенала".

В нынешнем сезоне Серии А футболист провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: "Марсель" сообщил о желании продлить контракт с Виллаш-Боашем| http://soccernews.ru