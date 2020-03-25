"Манчестер Сити" интересуется игроком "Наполи" Руисом

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"Манчестер Сити" интересуется игроком "Наполи" Руисом

"Манчестер Сити" планирует этим летом приобрести хавбека "Наполи" Фабиана Руиса. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным издания, в 23-летнем футболисте заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Специалист видит в Руисе подходящую замену Давиду Сильве.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется, "Барселона", "Реал" и "Ливерпуль".

В этом сезоне футболист забил  3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах. Его трансферная стоимость - 60 миллионов евро.

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