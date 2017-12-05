"Манчестер Сити" интересуется итальянским талантом

Английский "Манчестер Сити" интересуется вингером итальянской "Фиорентины" Федерико Кьезой, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, скауты "горожан" уже просмотрели игру 20-летнего футболиста в одном из матчей его команды. Однако пока английский гранд в переговоры ни с "фиалками", ни с самим футболистом не вступал.

В нынешнем сезоне Кьеза забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за "Фиорентину".

Напомним, "Реал" интересуется вингером "Манчестер Сити". | soccernews.ru