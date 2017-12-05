"Манчестер Сити" интересуется итальянским талантом

Теги фиорентинафедерико кьезаманчестер сити

"Манчестер Сити" интересуется итальянским талантомАнглийский "Манчестер Сити" интересуется вингером итальянской "Фиорентины" Федерико Кьезой, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, скауты "горожан" уже просмотрели игру 20-летнего футболиста в одном из матчей его команды. Однако пока английский гранд в переговоры ни с "фиалками", ни с самим футболистом не вступал.

В нынешнем сезоне Кьеза забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за "Фиорентину".

Напомним, "Реал" интересуется вингером "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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