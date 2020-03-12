"Манчестер Сити" интересуется Кейном

2 Теги тоттенхэмманчестер ситихарри кейнтрансферы

"Манчестер Сити" интересуется Кейном

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", утверждает 90min.

По информации источника, "горожане" рассматривают вариант с приобретением звёздного футболиста во время летнего трансферного окна.

Сумма возможной сделки оценивается в 170 миллионов евро. Интерес к форварду также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Реал" и другие клубы.

Напомним, что с 1 января Кейн восстанавливается после травмы. Существует риск, что он пропустит остаток сезона.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на Кейна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Вряд ли Кейн согласится играть в четвёртом дивизионе )))

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Перейдет в Реал к Почу.

Ответить

главное

Матч "Ювентус" - "Лион" перенесён

Матч "Ювентус" - "Лион" перенесён

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов