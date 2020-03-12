"Манчестер Сити" интересуется Кейном

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", утверждает 90min.

По информации источника, "горожане" рассматривают вариант с приобретением звёздного футболиста во время летнего трансферного окна.

Сумма возможной сделки оценивается в 170 миллионов евро. Интерес к форварду также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Реал" и другие клубы.

Напомним, что с 1 января Кейн восстанавливается после травмы. Существует риск, что он пропустит остаток сезона.

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