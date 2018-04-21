"Манчестер Сити" интересуется Левандовски

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает испанская пресса, в трансфере футболиста лично заинтересован наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что в случае подписания Левандовски, "Сити", скорее всего, продаст Серхио Агуэро.

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