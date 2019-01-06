"Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком финала Кубка Либертадорес

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"Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком финала Кубка Либертадорес

"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника "Ривер Плейта" Хуана Кинтеро, об этом рассказал сам футболист.

"Мой агент провёл встречу с представителем "Манчестер Сити". Я горжусь интересом такого клуба, но самое важное для меня - это стабильная игровая практика" - приводит слова колумбийца Sky Sports.

Напомним, что права на Кинтеро принадлежат "Порту", а за "Ривер Плейт" он выступает на правах аренды.

Также стоит отметить, что 25-летний хавбек был признан лучшим игроком ответного финального матча Кубка Либертадорес, который завершился победой его команды.

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