"Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком Кубка Америки-2019

Известный бразильский защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, на 36-летнего футболиста всерьёз нацелился "Манчестер Сити". Ранее звёздный фулбек признавался, что хочет снова поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

Интерес к ветерану также проявляют "Барселона", "Атлетико", "Севилья", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" и "Интер".

Напомним, что Алвес является свободным агентом. Этим летом он покинул ПСЖ, где провёл два последних сезона.

Несколько дней назад опытный игрок стал победителем Кубка Америки в составе сборной Бразилии. Его признали лучшим футболистом турнира.

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