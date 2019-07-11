"Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком Кубка Америки-2019
Известный бразильский защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, на 36-летнего футболиста всерьёз нацелился "Манчестер Сити". Ранее звёздный фулбек признавался, что хочет снова поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.
Интерес к ветерану также проявляют "Барселона", "Атлетико", "Севилья", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" и "Интер".
Напомним, что Алвес является свободным агентом. Этим летом он покинул ПСЖ, где провёл два последних сезона.
Несколько дней назад опытный игрок стал победителем Кубка Америки в составе сборной Бразилии. Его признали лучшим футболистом турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16