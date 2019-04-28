"Манчестер Сити" интересуется Магуйром, который оценивается в 100 миллионов евро



"Манчестер Сити" интересуется центральным защитником "Лестера" Харри Магуайром, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Лестер" оценивает его в 100 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, то англичанин станет самым дорогим защитником в истории.

В нынешнем сезоне 26-летний Магуйар провел за "Лестер" 29 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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