"Манчестер Сити" интересуется Магуйром, который оценивается в 100 миллионов евро

Теги манчестер ситилестер ситихарри магуайртрансферы

"Манчестер Сити" интересуется Магуйром, который оценивается в 100 миллионов евро
"Манчестер Сити" интересуется центральным защитником "Лестера" Харри Магуайром, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Лестер" оценивает его в 100 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, то англичанин станет самым дорогим защитником в истории.

В нынешнем сезоне 26-летний Магуйар провел за "Лестер" 29 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не нужны те игроки, которым необходимы только деньги". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лестер" разгромил "Арсенал" благодаря голу Варди

"Лестер" разгромил "Арсенал" благодаря голу Варди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов