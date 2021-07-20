"Манчестер Сити" интересуется Мендешем из "Спортинга"

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"Манчестер Сити" интересуется Мендешем из "Спортинга"Фото: инстаграм Мендеша/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, молодой левый защитник лиссабонского "Спортинга" Нуну Мендеш попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

По информации источника, манкунианцы хнамерены подписать 19-летнего португальца, однако не готов платить за него требуемые чемпионом Португалии 50 миллионов евро.

"Спортинг", в свою очередь, не хочет продавать своего воспитанника за предлагаемые английским клубом 30 миллионов.

В прошедшем сезоне Мендеш сыграл 35 матчей за "Спортинг" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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