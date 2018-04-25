"Манчестер Сити" интересуется молодым бразильцем

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Атлетико Паранаэнсе" Лукасу Холтеру, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, на подписании 20-летнего бразильца настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Стоит отметить, что за Холтера также намерены побороться мадридский "Атлетико" и "Рома".

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