"Манчестер Сити" интересуется молодым бразильцем

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"Манчестер Сити" интересуется молодым бразильцем

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Атлетико Паранаэнсе" Лукасу Холтеру, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, на подписании 20-летнего бразильца настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Стоит отметить, что за Холтера также намерены побороться мадридский "Атлетико" и "Рома". 

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