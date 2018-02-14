"Манчестер Сити" интересуется нападающим "Спортинга"

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"Манчестер Сити" интересуется нападающим "Спортинга"

Форвард лиссабонского "Спортинга" Рафаэль Леао попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Sky Sports, ориентировочная сумма сделки составляет 26 миллионов евро.

В текущем сезоне 18-летний Леао провел 19 игр и отметился 12 забитыми мячами.

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