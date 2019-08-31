"Манчестер Сити" интересуется перспективным норвежцем

"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника "Будё-Глимт" Хакона Эвжена, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" постараются заполучить перспективного норвежца во время зимнего трансферного окна.

Конкуренцию действующему чемпиону Англии составят "Манчестер Юнайтед", "Андерлехт", "АЗ Алкмар" и другие.

Рыночная стоимость 19-летнего игрока оценивается в 200 тысяч евро.

В составе "Будё-Глимт" Эвжен сыграл 38 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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