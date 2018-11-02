"Манчестер Сити" интересуется талантливым испанцем

Хавбек хихонского "Спортинга" Пелайо Морилья может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mirror, в услугах 17-летнего испанца заинтересован наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который уже направил в Испанию скаутов клуба.

Гвардиола рассчитывает подписать футболиста в январе. Отметим, что соглашение Морильи с клубом действует до лета 2020 года.

В этом сезоне Морилья провел три матча за основную команду "Спортинга", в которых забил один гол.

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