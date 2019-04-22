"Манчестер Сити" интересуется трансферной целью "Реала"
Форвард "Айнтрахта" Лука Йович может перейти в "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.
По информации ресурса, "горожане" готовы летом составить конкуренцию мадридскому "Реалу", который считается главным претендентом на перспективного серба.
Тем не менее, приоритетной трансферной целью английского клуба является вингер "Бенфики" Жоау Фелиш, за которого потенциальному покупателю придётся заплатить 120 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний Йович сыграл за "Айнтрахт" 41 матч, забил 25 голов и сделал 7 ассистов. Его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.
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|Команда
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|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
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|Арсенал Лондон
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|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
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|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14