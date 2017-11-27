"Манчестер Сити" интересуется трансферной целью "Реала" и "Барселоны"

Теги манчестер ситиреал сосьедадиньиго мартинесреал мадридбарселона

"Манчестер Сити" интересуется трансферной целью "Реала" и "Барселоны"Английский "Манчестер Сити" заинтересовался защитником "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинесом.

Как информирует The Sun, "горожане" рассматривают вариант с приобретением 26-летнего бека "бело-голубых", на которого также претендуют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Мартинес сыграл в 9 матчах за "Реал Сосьедад". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ. | soccernews.ru

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