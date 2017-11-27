"Манчестер Сити" интересуется трансферной целью "Реала" и "Барселоны"
Английский "Манчестер Сити" заинтересовался защитником "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинесом.
Как информирует The Sun, "горожане" рассматривают вариант с приобретением 26-летнего бека "бело-голубых", на которого также претендуют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", уже в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Мартинес сыграл в 9 матчах за "Реал Сосьедад". Результативными действиями в них он не отметился.
Напомним, "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|13
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Саутгемптон
|13
|16
|11
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|12
|Лестер Сити
|13
|14
|13
|Борнмут
|13
|14
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|13
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|13
|8