"Манчестер Сити" интересуется трансферной целью "Реала" и "Барселоны"

Английский "Манчестер Сити" заинтересовался защитником "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинесом.

Как информирует The Sun, "горожане" рассматривают вариант с приобретением 26-летнего бека "бело-голубых", на которого также претендуют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Мартинес сыграл в 9 матчах за "Реал Сосьедад". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ. | soccernews.ru