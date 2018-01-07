"Манчестер Сити" интересуется ведущим игроком "Ювентуса"

Английский "Манчестер Сити" интересуется защитником туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают 33-летнего бека "старой сеньоры" в качестве альтернативы приоритетному варианту усиления своей линии обороны в лице Самюэля Умтити тз каталонской "Барселоны".

В нынешнем сезоне Кьеллини сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Ювентус".

Напомним, Гвардиола готов потратить 56 миллионов евро на нового защитника. | soccernews.ru