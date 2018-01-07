"Манчестер Сити" интересуется ведущим игроком "Ювентуса"

Теги манчестер ситиювентусджорджио кьеллини

"Манчестер Сити" интересуется ведущим игроком "Ювентуса"Английский "Манчестер Сити" интересуется защитником туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают 33-летнего бека "старой сеньоры" в качестве альтернативы приоритетному варианту усиления своей линии обороны в лице Самюэля Умтити тз каталонской "Барселоны".

В нынешнем сезоне Кьеллини сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Ювентус".

Напомним, Гвардиола готов потратить 56 миллионов евро на нового защитника. | soccernews.ru

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