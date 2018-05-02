"Манчестер Сити" интересуется вингером "Байера"

"Манчестер Сити" интересуется вингером леверкузенского "Байера" Леоном Бэйли, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, в стане "горожан" рассматривают вариант с приобретением 20-летнего игрока "аптекарей" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бэйли забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за "Байер".

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