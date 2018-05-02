"Манчестер Сити" интересуется вингером "Байера"
"Манчестер Сити" интересуется вингером леверкузенского "Байера" Леоном Бэйли, информирует Manchester Evening News.
Так, по сведениям издания, в стане "горожан" рассматривают вариант с приобретением 20-летнего игрока "аптекарей" в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Бэйли забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за "Байер".
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
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|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
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|Сток Сити
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