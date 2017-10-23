"Манчестер Сити" интересуется защитником "Лиона"

Теги манчестер ситилионхосеп гвардиоламуктар диакаби

"Манчестер Сити" интересуется защитником "Лиона"Английский "Манчестер Сити" интересуется защитником французского "Лиона" Муктаром Диакаби, информирует The Sun.

По сведениям издания, "горожане" планируют в зимнее трансферное окно подписать замену для Венсана Компани, и одним из кандидатов на эту роль является 20-летний бек "ткачей", в приобретении которого заинтересован лично главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Диакаби забил 1 гол в 5 матчах за "Лион".

Напомним, Гвардиола высказался о беспроигрышной серии своей команды. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
Полная таблица

топ-5 тегов