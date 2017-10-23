"Манчестер Сити" интересуется защитником "Лиона"

Английский "Манчестер Сити" интересуется защитником французского "Лиона" Муктаром Диакаби, информирует The Sun.

По сведениям издания, "горожане" планируют в зимнее трансферное окно подписать замену для Венсана Компани, и одним из кандидатов на эту роль является 20-летний бек "ткачей", в приобретении которого заинтересован лично главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Диакаби забил 1 гол в 5 матчах за "Лион".

Напомним, Гвардиола высказался о беспроигрышной серии своей команды. | soccernews.ru