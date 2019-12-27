"Манчестер Сити" интересуется защитником "Вилярреала" Торресом

"Манчестер Сити" интересуется защитником "Вильярреала" Пау Торресом, передает Superdeporte.

Главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола намерен купить 22-летнего футболиста этой зимой, чтобы травмированному Эмерику Ляпорту была замена.

В защитнике также заинтересована "Барселона".

Соглашение Торреса с "Вильярреалом" действует до 2024 года. В этом сезоне он участвовал в 18 матчах примеры, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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