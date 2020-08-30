"Манчестер Сити" из-за Месси отложил переговоры по Кулибали
Переход защитника "Наполи" Калиду Кулибали в "Манчестер Сити" откладывается.
По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, причиной заморозки переговоров является то, что "горожане" полностью сосредоточились на возможной покупке капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что Месси принял решение покинуть "Барсу", однако клуб пытается удержать аргентинца в команде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18