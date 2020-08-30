"Манчестер Сити" из-за Месси отложил переговоры по Кулибали

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"Манчестер Сити" из-за Месси отложил переговоры по Кулибали

Переход защитника "Наполи" Калиду Кулибали в "Манчестер Сити" откладывается.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, причиной заморозки переговоров является то, что "горожане" полностью сосредоточились на возможной покупке капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение покинуть "Барсу", однако клуб пытается удержать аргентинца в команде.

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