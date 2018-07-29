"Манчестер Сити" из-за травмы теряет Махреза

Теги манчестер ситибавария мюнхенрияд махрез

"Манчестер Сити" из-за травмы теряет МахрезаВ сегодняшнем матче Международного кубка чемпионов против мюнхенской "Баварии" новоиспеченный вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез получил травму.

27-летний игрок "горожан" провел на поле в игре с немецким грандом всего 28 минут, после чего он покинул поле из-за повреждения лодыжки. О степени серьезности травмы алжирца станет известно после прохождения им медицинского обследования.

Напомним, "Манчестер Сити" обыграл "Баварию" со счетом 3:2. | soccernews.ru

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