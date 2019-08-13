"Манчестер Сити" избежал дисквалификации за нарушение трансферных правил

"Манчестер Сити" признали виновным в нарушении правил международных трансферов. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

По данным источника, дисциплинарный комитет организации оштрафовал "горожан" на 343 тысячи евро. Однако дисквалификации от еврокубков английскому клубу удалось избежать.

В минувшем сезоне "Ман Сити" набрал 98 очков и стал чемпионом Англии.

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