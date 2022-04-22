"Манчестер Сити" близок к подписанию Холанда

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"Манчестер Сити" близок к подписанию Холанда

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" близок к подписанию норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает журналист Гильем Балаге из BBC.

По информации источника, соглашения между сторонами до сих пор нет, однако предложение "горожан" наиболее выгодное в финансовом плане.

Также Холанда привлекает возможность поработать с Хосепом Гвардиолой, главным тренером "Манчестер Сити".

На норвежца также претендует мадридский "Реал". Но у королевского клуба есть нападающий Карим Бензема, поэтому они не нуждаются в подписании Холанда.

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