"Манчестер Сити" контактирует с "Шахтером" на предмет подписания Фреда

Английский "Манчестер Сити" начал переговоры по полузащитнику донецкого "Шахтера" Фреду, информирует The Tekegraph.

По сведениям издания, вчера "горожане" озвучили свою позицию по трансферу 24-летнего хавбека "горняков", который оценивается его клубом в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фред забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за "Шахтер".

Напомним, "Манчестер Сити" определился с трансферными приоритетами на зиму. | soccernews.ru