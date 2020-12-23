"Манчестер Сити" крупно обыграл "Арсенал" и вышел в 1/2 Кубка Английской Лиги

Закончился матч 1/4 финала Кубка Английской Лиги. На "Эмирейтс Стэдиум" в Лондоне местный "Арсенал" уступил "Манчестер Сити" со счетом 1:4.



Хозяева уже 8 игр не могут одержать победу во внутренних соревнованиях. Последний раз они побеждали "Манчестер Юнайтед" на выезде 1 ноября. После этого следует серия из 6 поражений и 2 ничейных результатов.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 1:4 (1:1)

Голы: Габриэл Жезус, 3 - 0:1, Ляказетт, 31 - 1:1, Марез, 54 - 1:2, Фоден, 59 - 1:3, Лапорт, 73 - 1:4

"Арсенал": Рунарссон, Колашинац, Габриэл, Соареш, Мэйтленд-Найлз, Себальос, Мартинелли (Пепе, 49), Уиллок, Эль-Ненни (Смит-Роу, 66), Мустафи, Ляказетт (Балогун, 77).