"Манчестер Сити" крупно обыграл "Арсенал" и вышел в 1/2 Кубка Английской Лиги
Закончился матч 1/4 финала Кубка Английской Лиги. На "Эмирейтс Стэдиум" в Лондоне местный "Арсенал" уступил "Манчестер Сити" со счетом 1:4.
Хозяева уже 8 игр не могут одержать победу во внутренних соревнованиях. Последний раз они побеждали "Манчестер Юнайтед" на выезде 1 ноября. После этого следует серия из 6 поражений и 2 ничейных результатов.
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 1:4 (1:1)
Голы: Габриэл Жезус, 3 - 0:1, Ляказетт, 31 - 1:1, Марез, 54 - 1:2, Фоден, 59 - 1:3, Лапорт, 73 - 1:4
"Арсенал": Рунарссон, Колашинац, Габриэл, Соареш, Мэйтленд-Найлз, Себальос, Мартинелли (Пепе, 49), Уиллок, Эль-Ненни (Смит-Роу, 66), Мустафи, Ляказетт (Балогун, 77).
"Манчестер Сити": Стеффен, Лапорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден, Фернандиньо, Бернарду Силва (Ферран Торрес, 70), Родри (Уокер, 77), Марез, Габриэл Жезус (Агуэро, 74).
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