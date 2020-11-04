"Манчестер Сити" крупно обыграл "Олимпиакос"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Олимпиакос" со счетом 3:0. Победу английскому клубу принесли голы Феррана Торреса, Габриэля Жезуса и Жоау Канселу.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С, набрав девять очков. "Олимпиакос" с тремя очками находится на третьей позиции.

"Манчестер Сити" Англия – "Олимпиакос" Греция - 3:0 (1:0)

Голы: Ферран Торрес, 12 - 1:0, Габриэл Жезус, 81 - 2:0, Жоау Канселу, 90 - 3:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 82), Аке, Стоунз, Зинченко, Ферран Торрес, де Брюйне (Нмеча, 85), Марез (Габриэл Жезус, 69), Гюндоган, Стерлинг (Бернарду Силва, 82), Фоден (Родри, 69).

"Олимпиакос": Жозе Са, Рубен Семеду, Рафинья, Холебас, Сиссе, Мвила, Камара (Масурас, 73), Ранджелович (Брума, 46), Бухалакис (Пепе, 46), Вальбуэна (Судани, 85), Эль-Араби (Кока, 76).

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