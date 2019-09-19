"Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер", "Аталанта" проиграла "Динамо Загреб"

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"Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер", "Аталанта" проиграла "Динамо Загреб"

Представляем результаты матчей 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.

Группа С

"Шахтер" - "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Махрез, 24 - 0:1, Гюндоган, 38 - 0:2, Габриэл Жезус, 76 - 0:3

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентиньо, 77).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Менди, 83), де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Гюндоган, Махрез, Габриэл Жезус.


"Динамо Загреб" - "Аталанта" 4:0

Голы: Леовац, 10 - 1:0, Оршич, 31 - 2:0, Оршич, 42 - 3:0, Оршич, 68 - 4:0

"Динамо Загреб": Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Стоянович, Дилавер, Ольмо, Моро (Гояк, 73), Оршич (Иванушец, 76), Адеми, Перич, Петкович (Гавранович, 83).

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толои, Гимшити, Госенс, Гомес, де Рон, Иличич (Барроу, 88), Фройлер (Пашалич, 46), Масьелло (Малиновский, 46), Сапата.  

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