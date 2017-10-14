"Манчестер Сити" крупно обыгрывает в родных стенах "Сток Сити"

В рамках 8-го тура английской Премьер-лиги один из лидеров турнирной таблицы "Манчестер Сити" принимал середняка чемпионата из Стока. К началу встречи подопечные Хосепа Гвардиолы уже знали результат в Ливерпуле, где их главный конкурент "Манчестер Юнайтед" очки потерял. Это означало, что в случае победы над "Сток Сити" с любым счетом «горожане» из Манчестера выходили на единоличное первое место в таблице.

В сентябре манкунианцы приучили своих болельщиков к победам. Их в течение месяца "Сити" записал на свой счет восемь кряду. Причем, последние две виктории в АПЛ "горожане" добыли с одинаковым счетом 5:0. Поэтому и в этот раз публика ждала от любимцев очередного разгрома, и команда Пепа Гвардиолы их не разочаровала.

Хозяева поля с первых минут матча завладели мячом, а на 8-й минуте могли открывать счет. Де Брейне подал с правой бровки в центр чужой штрафной, где первым на мяче был защитник. Однако мяч он сбросил сферу точно на ногу Сане. Лерой обработал снаряд и с линии вратарской расстреливал ворота, но сфера полетела на трибуны.

Однако уже через 10 минут новая волна активности принесла манкунианцам успех. Сначала на 17-й минуте Жезус открыл счет. Де Брейне с правой бровки заметил рывок Уокера и выложил ему мяч на ближний край штрафной. Кайл убежал в лицевую, не стал обыгрывать Батлэнда, а просто прострелил мимо кипера на линию вратарской, где Жезус опередил защитника и забивал уже в пустые ворота – 1:0.

Через две минуты хозяева закрепили перевес. Сане оказался с мячом на левом крае атаки, собрал на себя двух защитников и сделал пас назад к линии штрафной. Оттуда Де Брейне покатил снаряд обратно на Лероя на левый угол вратарской. Немецкий вингер спокойно отдал мяч направо мимо кипера и защитников на Стерлинга, который "щекой" отправил снаряд в правый угол с 6 метров – 2:0.

Это уже была весомая заявка на общую победу. Но игроки "Манчестер Сити" не унимались. К исходу получаса игры счет стал крупным в пользу манкунианцев. Давид Сильва по центру сыграл на Жезуса, который продолжил полет мяча еще левее на Сане. Лерой прострелил на Стерлинга, а тот в касание сыграл обратно в центр штрафной. Давид принял мяч, обыграл защитника, подстроил под левую и с линии вратарской пробил мимо кипера в левый нижний угол – 3:0.

Только после этого команда Гвардиолы немного сбавила обороты, но по инерции все еще бежала вперед. Так мог состояться один гол на 44-й минуте, но только благодаря действиям Батлэнда опасный прострел во вратарскую не стал результативным.

А на 44-й минуте едва ли не первый серьезный выпад гостей в этом матче обернулся взятием ворот Эдерсона. Диуф убежал в атаку по правому краю, сыграл в штрафную на Хесе, который пяткой вернул мяч Маме Бираму. Сильно пальнул хавбек по воротам, но Эдерсон был готов отразить удар, вот только подставил ногу защитник и снаряд, срикошетив, влетел под перекладину – 3:1.

Когда же сразу после перерыва "Сток Сити" сократил разницу в счете до минимума (Диуф пробивал головой, но попал в ногу Уокера, от которого снаряд отрикошетил в штангу, а затем залетел в ворота – 3:2), подумалось, что в этом матче все еще может быть. Однако манкунианцы быстро развеяли эти мысли. С 55-й по 62-ю минуты хозяева поля трижды заставляли капитулировать Батлэнда, сняв все вопросы о победителе.

Сначала команда Гвардиолы поймала гостей на контратаке. Де Брюйне убежал по правому флангу и прострелил на 11 метров на Жезуса. А тот в касание отправил мяч под перекладину – 4:2.

Спустя пять минут в очередной атаке Фернандиньо решился на дальний удар с 27 метров. Мяч полетел по идеальной траектории и ударившись о перекладину, затрепыхал в девятке ворот команды из Стока.

А еще через пару минут голом закончилась двухходовая атака хозяев поля. Де Брейне отобрал мяч в центре поля и моментально выписал диагональ на левый край штрафной. Сане обогнал защитника и с левой с левого угла вратарской пробил в касание между ног Батлэнда. Кипер "домик" не закрыл – 6:2.

С этого момента гости перестали сопротивляться и играть в футбол. Всем уже был все понятно. Единственное, оставалось узнать, забьют ли манкунианцы еще. И они забили, доведя разницу в счете до 5 мячей. Вышедший на замену Бернарду Силва использовал пас Стерлинга и в ближнем бою переиграл голкипера "Сток Сити" – 7:2.

"Манчестер Сити" – "Сток Сити" – 7:2

Голы: Жезус, 17 – 1:0. Стерлинг, 19 – 2:0. Давид Сильва, 27 – 3:0. Диуф, 44 – 3:1. Уокер, 47, в свои ворота – 3:2. Уокер, 55 – 4:2. Фернандиньо, 60 – 5:2. Сане, 62 – 6:2. Бернарду Силва, 79 – 7:2.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо (Яя Туре, 73), Де Брюйне (Гюндоган, 66), Давид Сильва, Стерлинг, Сане, Жезус (Бернарду Силва, 63).

"Сток Сити": Батлэнд, Эдвардс (Собхи, 53), Зума, Виммер (Инди, 46), Питерс, Флетчер, Кэмерон, Шакири, Хесе (Афеллай, 46), Диуф, Шупо-Мотинг.

Александр Никитин | http://soccernews.ru