"Манчестер Сити" купил очередного защитника

Голландский защитник "Зволле" Филиппе Сандлер перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с манкунианцами четырехлетний контракт.

21-летний Сандлер выступал за "Зволле" с 2016 года и провел за клуб 30 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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