"Манчестер Сити" - "Лестер" - 5:1 (обзор)

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"Манчестер Сити" - "Лестер" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура английской Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Лестером". 

Не пропустите: Агуэро оформляет покер, "Манчестер Сити" громит "Лестер". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 26 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
14 Кристал Пэлас 27 27
15 Суонси Сити 27 27
16 Саутгемптон 26 26
17 Ньюкасл Юнайтед 26 25
18 Сток Сити 27 25
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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