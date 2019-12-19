"Манчестер Сити", "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка английской лиги
В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги "Лестер", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" добились побед в своих матчах.
"Оксфорд Юнайтед" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Жоау Канселу, 22 - 0:1, Тэйлор, 46 - 1:1, Стерлинг, 50 - 1:2, Стерлинг, 70 - 1:3
"Оксфорд Юнайтед": Арчер, Мур, Лонг, Дики, Алекс Родригес, Баптист (Мусиньо, 87), Брэннаган, Фосу-Анри, Аджей (Сайкс, 57), Тэйлор (Мэкки, 75), Раффлз.
"Манчестер Сити": Браво, Анхелиньо (Габриэл Жезус, 62), Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Родри Эрнандес (Гюндоган, 59), Стерлинг (Бернабе, 76), Харвуд-Беллис.
"Эвертон" - "Лестер" 2:2, по пенальти - 2:4
Голы: Мэддисон, 26 - 0:1, Эванс, 29 - 0:2, Дэвис, 70 - 1:2, Бейнс, 90 - 2:2
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мина, Коулмэн, Холгейт, Ивоби (Тосун, 78), Дэвис, Ришарлисон (Гордон, 84), Бернард (Кин, 46), Бейнс, Кэлверт-Льюин.
"Лестер": Шмейхель, Морган, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Прат (Чоудури, 86), Мэддисон, Олбрайтон (Сеюнджю, 82), Ндиди, Перес (Грэй, 69), Варди.
"Манчестер Юнайтед" - "Колчестер" 3:0
Голы: Рэшфорд, 51 - 1:0, Джексон (аг), 56 - 2:0, Мартиаль, 61 - 3:0
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Магуайр, Туанзебе (Гарнер, 65), Янг, Шоу (Уильямс, 62), Матич, Мата, Перейра, Мартиаль, Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 62).
"Колчестер": Геркен, Брэмелл, Проссер, Истмен, Джексон, Комли (Гэмбин, 73), Лэпсли, Пелл (Стивенсон, 66), Хэрриотт (Поку, 77), Норрис, Нубл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9