"Манчестер Сити", "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка английской лиги

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"Манчестер Сити", "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Кубка английской лиги

В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги "Лестер", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" добились побед в своих матчах.

"Оксфорд Юнайтед" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Жоау Канселу, 22 - 0:1, Тэйлор, 46 - 1:1, Стерлинг, 50 - 1:2, Стерлинг, 70 - 1:3

"Оксфорд Юнайтед": Арчер, Мур, Лонг, Дики, Алекс Родригес, Баптист (Мусиньо, 87), Брэннаган, Фосу-Анри, Аджей (Сайкс, 57), Тэйлор (Мэкки, 75), Раффлз.

"Манчестер Сити": Браво, Анхелиньо (Габриэл Жезус, 62), Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Родри Эрнандес (Гюндоган, 59), Стерлинг (Бернабе, 76), Харвуд-Беллис.


"Эвертон" - "Лестер" 2:2, по пенальти - 2:4

Голы: Мэддисон, 26 - 0:1, Эванс, 29 - 0:2, Дэвис, 70 - 1:2, Бейнс, 90 - 2:2

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мина, Коулмэн, Холгейт, Ивоби (Тосун, 78), Дэвис, Ришарлисон (Гордон, 84), Бернард (Кин, 46), Бейнс, Кэлверт-Льюин.

"Лестер": Шмейхель, Морган, Рикарду Перейра, Эванс, Чилуэлл, Прат (Чоудури, 86), Мэддисон, Олбрайтон (Сеюнджю, 82), Ндиди, Перес (Грэй, 69), Варди.   


"Манчестер Юнайтед" - "Колчестер" 3:0

Голы: Рэшфорд, 51 - 1:0, Джексон (аг), 56 - 2:0, Мартиаль, 61 - 3:0

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Магуайр, Туанзебе (Гарнер, 65), Янг, Шоу (Уильямс, 62), Матич, Мата, Перейра, Мартиаль, Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 62).

"Колчестер": Геркен, Брэмелл, Проссер, Истмен, Джексон, Комли (Гэмбин, 73), Лэпсли, Пелл (Стивенсон, 66), Хэрриотт (Поку, 77), Норрис, Нубл.

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