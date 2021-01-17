"Манчестер Сити" летом хочет подписать Холанда и Лукаку

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"Манчестер Сити" летом хочет подписать Холанда и Лукаку"Манчестер Сити" планирует освоить до 200 млн евро в летнее трансферное окно. Главными целями англичан станут Эрлинг Холанд и Ромелу Лукаку, сообщает The Telegraph. 

Оба игрока являются лучшими бомбардирами своих клубов.
Норвежец в сезоне 2020/2021 немецкой Бундеслиги за 10 сыгранных матчей за "Боруссию" Дортмунд забил 12 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Лукаку провел в текущем сезоне 16 игр в  Серии А за "Интрер". В его активе 12 голов и 3 результативные передачи.

"Манчестер Сити" идет на 4 месте в таблице АПЛ, набрав за 16 игр 32 очка. Всего за это время команда смогла забить 25 голов. Лучшим бомбардиров клуба, на данный момент, является Рахим Стерлинг. Не его счету 4 гола и и 3 голевые передачи.

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