"Манчестер Сити" летом хочет подписать Холанда и Лукаку
"Манчестер Сити" планирует освоить до 200 млн евро в летнее трансферное окно. Главными целями англичан станут Эрлинг Холанд и Ромелу Лукаку, сообщает The Telegraph.
Оба игрока являются лучшими бомбардирами своих клубов.
Норвежец в сезоне 2020/2021 немецкой Бундеслиги за 10 сыгранных матчей за "Боруссию" Дортмунд забил 12 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Лукаку провел в текущем сезоне 16 игр в Серии А за "Интрер". В его активе 12 голов и 3 результативные передачи.
"Манчестер Сити" идет на 4 месте в таблице АПЛ, набрав за 16 игр 32 очка. Всего за это время команда смогла забить 25 голов. Лучшим бомбардиров клуба, на данный момент, является Рахим Стерлинг. Не его счету 4 гола и и 3 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18