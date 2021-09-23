"Манчестер Сити" летом не отпустил Торреса в "Барселону"

Фото инстаграм Феррана Торреса

СМИ узнали о несостоявшемся переходе вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса в "Барселону".

По информации Sport.es, прошлым летом "сине-гранатовые" контактировали с английским клубом, но безуспешно.

"Горожане" наотрез отказались вести переговоры о продаже испанца, поскольку сами не сумели усилить атаку.

В 2020 году Торрес перешёл в "Сити" из "Валенсии" за 23 миллиона евро, сыграл 43 матча, забил 16 голов и сделал 4 ассиста.

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