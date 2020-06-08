"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по трансферным расходам за последние 5 лет

Опубликован рейтинг главных "транжир" английской Премьер-лиги за период с 2015 по 2020 год.

За последние пять лет больше всех на трансферы потратил "Манчестер Сити". В топ-3 также вошли "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Неожиданно низко расположились "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" - 13-е, 14-е и 15-е места соответственно.

Полностью рейтинг доступен ниже:

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