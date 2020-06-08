"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по трансферным расходам за последние 5 лет

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"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по трансферным расходам за последние 5 лет

Опубликован рейтинг главных "транжир" английской Премьер-лиги за период с 2015 по 2020 год.

За последние пять лет больше всех на трансферы потратил "Манчестер Сити". В топ-3 также вошли "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Неожиданно низко расположились "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" - 13-е, 14-е и 15-е места соответственно.

Полностью рейтинг доступен ниже:

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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