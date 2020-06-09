"Манчестер Сити" - лидер рейтинга клубов АПЛ по стоимости составов

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"Манчестер Сити" - лидер рейтинга клубов АПЛ по стоимости составов

Британский спортивный портал GiveMeSport опубликовал собственный рейтинг самых дорогих составов клубов АПЛ.

Во главе списка оказался "Манчестер Сити" с показателем 927 миллионов фунтов. В топ-3 также вошли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

1. "Манчестер Сити" - 927 млн фунтов;

2. "Ливерпуль" - 881 млн;

3. "Тоттенхэм" - 642 млн;

4. "Челси" - 614 млн;

5. "Манчестер Юнайтед" - 583 млн;

6. "Арсенал" - 514 млн;

7. "Эвертон" - 375 млн;

8. "Лестер" - 367 млн;

9. "Вест Хэм" - 268,6 млн;

10. "Вулверхэмптон" - 268,2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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