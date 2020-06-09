"Манчестер Сити" - лидер рейтинга клубов АПЛ по стоимости составов

Британский спортивный портал GiveMeSport опубликовал собственный рейтинг самых дорогих составов клубов АПЛ.

Во главе списка оказался "Манчестер Сити" с показателем 927 миллионов фунтов. В топ-3 также вошли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

1. "Манчестер Сити" - 927 млн фунтов;

2. "Ливерпуль" - 881 млн;

3. "Тоттенхэм" - 642 млн;

4. "Челси" - 614 млн;

5. "Манчестер Юнайтед" - 583 млн;

6. "Арсенал" - 514 млн;

7. "Эвертон" - 375 млн;

8. "Лестер" - 367 млн;

9. "Вест Хэм" - 268,6 млн;

10. "Вулверхэмптон" - 268,2.

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