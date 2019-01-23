"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за одного из самых талантливых футболистов мира
"Манчестер Сити" является фаворитом в борьбе за центрального защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Tribalfootball.
По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает лично главный тренер манкунаницев Хосеп Гвардиола. Также голландцем интересуются "Бавария", "Реал", "Барселона", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
Впрочем, приобрести его будет непросто, так как "Аякс" оценивает игрока не менее, чем в 70 миллионов евро. Кроме того, агент де Лигта Мино Райола попытается выбить для своего клиента выгодные условия личного контракта, а также большую сумму подъемных.
Стоит отметить, что в прошлом году де Лигт стал победителем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку Европы.
19-летний де Лигт является воспитанником "Аякса". Всего он провел за амстердамский клуб 92 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Де Брюйне отказал "Реалу". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стала известна степень серьёзности травмы Головина
-
Моуринью может возглавить ПСЖ
-
Полиция: "Сала и пилот самолёта могли спастись"
-
Найдены обломки самолёта: спасатели отчитались о поисках в районе исчезновения новичка "Кардиффа" Салы
-
Не футболом единым. Экс-игроки, избравшие отстраненные от футбола профессии
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за одного из самых талантливых футболистов мира
-
"Ливерпуль" нацелился на молодую звезду "Челси"
-
Дортмундская "Боруссия" хочет купить бывшего игрока "Манчестер Юнайтед"
-
В Англии пытаются научить Погба правильно водить автомобиль (фото)
-
Переход де Йонга в "Барселона": названа зарплата игрока
-
Спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о возможном исключении "Барселоны" из Кубка Испании
-
Стала известна степень серьёзности травмы Головина
-
"Интер" назвал стоимость Перишича
-
Моуринью может возглавить ПСЖ
-
Полиция: "Сала и пилот самолёта могли спастись"
-
Игуаин, Мората, Пентек: журналист анонсировал три громких трансфера
-
Стала известна причина отсутствия Луиса Адриано на тренировке "Спартака"
-
Экс-игрок "Челси" Микел близок к возвращению в Англию
-
ПСЖ сделал новое предложение "Зениту" по Паредесу
-
Найдены обломки самолёта: спасатели отчитались о поисках в районе исчезновения новичка "Кардиффа" Салы
-
Роналду проиграл спор Аллегри
-
Неймар назвал свои цели на текущий сезон
-
Не футболом единым. Экс-игроки, избравшие отстраненные от футбола профессии
-
Топ-клуб АПЛ пытается переманить Мончи
-
Спасатели возобновили поиски пропавшего самолёта с Салой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11