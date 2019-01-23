"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за одного из самых талантливых футболистов мира

"Манчестер Сити" является фаворитом в борьбе за центрального защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает лично главный тренер манкунаницев Хосеп Гвардиола. Также голландцем интересуются "Бавария", "Реал", "Барселона", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, приобрести его будет непросто, так как "Аякс" оценивает игрока не менее, чем в 70 миллионов евро. Кроме того, агент де Лигта Мино Райола попытается выбить для своего клиента выгодные условия личного контракта, а также большую сумму подъемных.

Стоит отметить, что в прошлом году де Лигт стал победителем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку Европы.

19-летний де Лигт является воспитанником "Аякса". Всего он провел за амстердамский клуб 92 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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