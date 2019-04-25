"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за португальского полузащитника

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"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за португальского полузащитника

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандешу, сообщает A Bola.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно и в данный момент является фаворитом в борьбе за него. Также хавбек входит в сферу интересов ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Сумма отступных в контракте футболиста составляет 100 миллионов евро, но манкунианцы надеются оформить его трансфер за 50 миллионов.

В нынешнем сезоне 23-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 15 результативных передач.

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