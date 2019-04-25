"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за португальского полузащитника
"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандешу, сообщает A Bola.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно и в данный момент является фаворитом в борьбе за него. Также хавбек входит в сферу интересов ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
Сумма отступных в контракте футболиста составляет 100 миллионов евро, но манкунианцы надеются оформить его трансфер за 50 миллионов.
В нынешнем сезоне 23-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 15 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14