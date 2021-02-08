"Манчестер Сити" лидирует в топ-5 лигах Европы по набранным очкам в 2021 году

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"Манчестер Сити" лидирует в топ-5 лигах Европы по набранным очкам в 2021 году

С начала 2021 года "Манчестер Сити" набрал 24 очка в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, это лучший показатель за указанный период в топ-5 лигах Европы.

В тройку лидеров также входят "Монако" (21) из французской Лиги 1 и "Лацио" (19) из итальянской Серии А.

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