"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)

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"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" (1:2).

Видео: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".

Не пропустите: Камбэк не состоялся: "Ливерпуль" снова обыгрывает "Манчестер Сити" и выходит в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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