"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 1:2 (видеообзор)

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"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 1:2 (видеообзор)Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" (1:2).

Читайте: "Ливерпуль" вырвал победу над "Манчестер Сити" благодаря голу в компенсированное время | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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