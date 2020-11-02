"Манчестер Сити", "Ливерпуль" и ещё девять клубов поспорят за хавбека "Рединга"

Полузащитник "Рединга" Майкл Олисе привлёк внимание сразу 11 статусных европейских клубов.

Как утверждает TeamTalk, 18-летний француз интересен 7 представителям АПЛ - это "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Эвертон", "Лидс" и "Вулверхэмптон".

Кроме того, на хавбека претендуют дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Монако" и "Наполи".

Рыночная стоимость Олисе - 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл за "Рединг" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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