"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (обзор)

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"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча в рамках Международного кубка чемпионов между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Два гола за две минуты принесли "Манчестер Юнайтед" победу над "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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