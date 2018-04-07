"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 2:3 (обзор)

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"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 33-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Фантастический камбэк "Юнайтед" переносит дату досрочного чемпионства "Сити". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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